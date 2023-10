Kraft Heinz: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 38,62 EUR

Am Finanzmarkt hat die Aktie von Kraft Heinz gestern eine negative Kursentwicklung von -0,55% verzeichnet. In der vergangenen Handelswoche erreichte sie sogar ein Minus von -3,79%, was auf eine momentane Pessimismusstimmung hindeutet.

Doch die Bankanalysten sind anderer Meinung und sehen einen mittelfristigen Trend nach oben. Das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei 38,62 EUR und könnte Investoren ein Potenzial von +27,89% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und bewerten die Aktie neutral oder skeptisch.

Von insgesamt 21 Analysten empfehlen jedoch immerhin 8 den Kauf der Kraft-Heinz-Aktien – darunter auch das bekannte Guru-Rating mit einem Wert von 3,71 (ALT). Damit bleibt es weiterhin eine positive Einschätzung für potentielle Anleger.