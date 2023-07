Kraft Heinz: Analysten sehen Kursziel von 38,95 EUR – ein Plus von +22,04%

Die Aktie von Kraft Heinz konnte gestern am Finanzmarkt um +0,59% zulegen und summiert sich damit in den vergangenen fünf Handelstagen auf einen Anstieg von +1,27%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 38,95 EUR – eine Einschätzung des Durchschnitts der Bankanalysten. Sollte dieses Ziel erreicht werden, würde dies einem Kurspotenzial von +22,04% entsprechen. Von insgesamt 20 Experten empfehlen sechs einen starken Kauf und zwei ein Kauf-Rating. Zwölf weitere Experten halten die Aktie für neutral.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,70. Insgesamt sind somit etwa 40% der Analysten noch optimistisch gestimmt.