Kraft Heinz: Analysten sehen Kursziel bei 39,32 EUR

Die Aktie von Kraft Heinz verzeichnete gestern einen leichten Rückgang von -0,46% an den Finanzmärkten. Über eine vollständige Handelswoche betrachtet ergibt sich jedoch ein Anstieg um +1,27%, was auf eine eher optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Die Bankanalysten zeigen ebenfalls Optimismus und setzen das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 39,32 EUR fest. Dies bedeutet ein mögliches Kurspotenzial von +9,70%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und zwei weitere als Kauf bewerten, halten sich zwölf Experten zurück und sprechen lediglich eine neutrale Empfehlung aus. Ein Experte ist sogar der Meinung, dass die Aktien sofort verkauft werden sollten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,57. Insgesamt sind somit rund 38% der...