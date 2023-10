Kraft Heinz: Analysten sehen Kurspotenzial von +21,93% - Aktie nicht richtig bewertet

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Kraft Heinz ein Plus von 0,97%. In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis jedoch bei -1,81%, was darauf hindeutet, dass der Markt derzeit relativ pessimistisch ist.

Gemäß den durchschnittlichen Schätzungen der Bankanalysten hat Kraft Heinz ein mittelfristiges Kursziel von 38,55 EUR. Wenn diese Schätzung korrekt ist, könnte dies Investoren eine potenzielle Rendite von +21,93% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht aufgrund des jüngsten Trendschwungs in Bezug auf die Kursentwicklung.

Momentan empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und einer empfiehlt einen Kauf mit positiver Stimmung. Dagegen halten sich 13 Experten weitgehend neutral und geben das Rating “halten”. Der Anteil optimistischer Analysten liegt insgesamt bei +38,10%.

Das...