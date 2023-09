Kraft Heinz: Analysten sehen ein Kurspotenzial von +21,11% - Kursziel bei 37,99 EUR

Die Aktie von Kraft Heinz hat gestern an Wert gewonnen und in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung von +3,28% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 37,99 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +21,11%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Aktuell raten sieben Analysten zum Kauf der Aktie und ein weiterer sieht einen starken Kauf als Option. Dreizehn Experten bewerten die Aktie neutral mit “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,71.

Das Unternehmen kann jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung bezüglich dieser Informationen geben und übernimmt keinerlei Haftung im Zusammenhang damit.