Kraft Heinz: Analysten sehen Kurspotenzial von +20,46% - Kursziel bei 39,32 EUR

Die Aktie von Kraft Heinz erlebte gestern am Finanzmarkt eine negative Kurstendenz von -0,22%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte das Unternehmen jedoch ein positives Ergebnis von +2,28% erzielen. Die Bankanalysten sind optimistisch und haben aktuell ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie bei 39,32 EUR festgelegt. Sollten sich ihre Vorhersagen bewahrheiten, würde dies Investoren ein beachtliches Kurspotenzial in Höhe von +20,46% ermöglichen.

Allerdings stimmen nicht alle Experten mit dieser Einschätzung überein und einige halten sich neutral oder skeptisch zurück. So empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und zwei weitere setzen auf einen positiven Trend...