Kraft Heinz: Analysten sehen Kurspotenzial von +11,01% - bei 39,29 EUR

Die Aktie des weltweit tätigen Lebensmittelkonzerns Kraft Heinz hat am gestrigen Tag eine moderate Kursentwicklung von +0,24% hingelegt. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Gesamtminus von -0,81%. Die Stimmung am Markt scheint gegenwärtig neutral zu sein.

Dagegen sind die Bankanalysten überzeugt davon, dass das wahre Kursziel für Kraft Heinz bei 39,29 EUR liegt. Das bedeutet ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +11,01%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese optimistische Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Von insgesamt 21 Analysten empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf und zwei weitere als Kauf. Zwölf Experten positionieren sich mit “halten” eher neutral zur Kraft-Heinz-Aktie. Ein Experte ist sogar der Meinung, dass Anleger sie sofort verkaufen sollten. Damit...