Kraft Heinz: Analysten sehen Kurspotenzial - Ziel bei 37,69 EUR

Die Aktie von Kraft Heinz hat in den vergangenen fünf Handelstagen rund 1,25% verloren und notierte gestern mit einem Plus von 0,43%. Wie die Experten der Bankhäuser dazu stehen? Im Durchschnitt sagen sie ein mittelfristiges Kursziel von 37,69 EUR voraus – also ein Potenzial für Anleger von +17.24%.

• Am 07.08.2023 lag die Aktienentwicklung bei +0,43%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 37,69 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert auf dem Wert von 3,75

Derzeit sind sieben Analysten der Meinung: Kraft Heinz ist ein starker Kauf. Ein weiterer Experte ist optimistisch und empfiehlt ebenso einen Kauf. Zwölf Experten haben ihre Einschätzung auf „halten“ gesetzt.

Diese Bewertungen lassen sich im Vergleich zum Guru-Rating ergänzen: Es blieb zuletzt unverändert beim Wert von “ALT”.