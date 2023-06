Kraft Heinz: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 42,15 EUR

Die Aktie von Kraft Heinz konnte gestern am Finanzmarkt einen Anstieg von +0,98% verzeichnen. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben jedoch eine negative Entwicklung in Höhe von -1,29%, was auf eine derzeit pessimistische Stimmung hindeutet.

Dennoch sind die Bankanalysten der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 42,15 EUR liegt und somit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +18,39% besteht. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen schwachen Trends.

6 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie, während 2 weitere Experten optimistisch bleiben und sie ebenfalls zum Kauf raten. Weitere 12 Experten haben sich neutral positioniert und halten an ihrer Bewertung fest. Nur einer ist der Ansicht, dass Kraft Heinz sofort verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...