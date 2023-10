Kraft Heinz: Analysten prognostizieren Kursziel von 38,64 EUR

Die Aktie von Kraft Heinz hat am gestrigen Tag an der Börse um -0,90% nachgegeben. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse mit einem Trend zu pessimistischen Entwicklungen aus und summierten sich auf einen Rückgang von -3,20%.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass das wahre Kurspotenzial des Unternehmens bei weitem höher liegt. Das mittelfristige Kursziel für Kraft Heinz beträgt laut Bankanalysten durchschnittlich 38,64 EUR – ein Anstieg um +27,19% gegenüber dem aktuellen Wert. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten Entwicklung.

7 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und ein weiterer sieht sie optimistisch als Kaufobjekt. 13 Experten halten eine neutrale Positionierung für angemessen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,71 und zeigt damit auch...