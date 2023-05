Kraft Heinz: Aktie unterbewertet - Kursziel von 38,92 EUR

Derzeit wird die Aktie von Kraft Heinz von Analysten als unterbewertet angesehen und zeigt ein Kurspotenzial von +3,80%. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 38,92 EUR.

• Die Aktie legte gestern um +1,12% zu

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,57

• Von insgesamt 24 Analysteneinschätzungen sind 71.4% optimistisch

In den letzten fünf Handelstagen stieg die Aktie um +3,54%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hindeutet. Während sechs Analysten davon überzeugt sind, dass es sich hierbei um einen starken Kauf handelt und weitere fünf das Rating “Kauf” vergeben haben,

gibt es auch noch neutralere Einschätzungen mit zwölf Expertenpositionierungen als “halten”. Ein einziger Analyst empfindet jedoch einen Verkauf als gerechtfertigt.

Als bewährter Trend-Indikator wurde der Guru-Rating verwendet und blieb dabei...