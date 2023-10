Kraft Heinz Aktie sinkt: Analystenprognose zeigt 23,90% Gewinnpotenzial in 12 Monaten

Die Kraft Heinz Aktie befindet sich derzeit in einer negativen Phase und hat in den letzten 30 Tagen um -0,96% an Wert verloren. Die Charttechnik zeigt, dass der gleitende Durchschnitt 50 keine Unterstützung bietet. Analysten sind jedoch optimistisch und prognostizieren einen Anstieg des Aktienkurses auf 38,21 EUR innerhalb von 12 Monaten. Dies würde einem Gewinn von +23,90% entsprechen.

Die Quartalsbilanz des Unternehmens wird in 129 Tagen veröffentlicht. Analysten erwarten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal um +70,73% auf 12,01 Mrd. EUR sowie einen Gewinnanstieg um +52,13% auf 1,29 Mrd. EUR.

Auf Jahressicht rechnen die Experten mit einem Umsatzwachstum von +70,73% und einem Gewinnvon +52,13%. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 2,61 EUR liegen.

Aktionäre sollten die kommenden...