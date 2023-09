Kraft Heinz: Aktie laut Analysten unterbewertet – Kursziel bei 38,27 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Kraft Heinz am Finanzmarkt zeigt ein Minus von -0,96%, jedoch beträgt die positive Bilanz der vergangenen fünf Handelstage +2,21%, was den Markt relativ optimistisch stimmt. Anhand des mittelfristigen Kursziels von 38,27 EUR sind sich die durchschnittlichen Einschätzungen der Bankanalysten einig und zeigen ein Potenzial von +19,26% auf. Diese positive Einschätzung teilen ebenfalls sieben weitere Analysten und empfehlen einen starken Kauf der Aktie. Eine neutrale Bewertung vergeben hingegen dreizehn Experten und nur einer sieht das Rating “Kauf” als angemessen an.

• Kraft Heinz mit -0,96% am 22.09.2023

• Mittelfristiges Kursziel bei 38,27 EUR

• Anteil optimistischer Analysten liegt bei +38,10%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,71

Das Verhältnis zwischen positiven und neutralen...