Kraft Heinz: Aktie als Kaufempfehlung mit großem Kurspotenzial

Die Kraft-Heinz-Aktie wird nach Ansicht von Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 40,42 EUR, was einem Anstieg um +22,49% gegenüber dem aktuellen Preis entspricht.

• Kraft Heinz stieg am 06.07.2023 um +0,13%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 40,42 EUR

• Der Durchschnitt des Guru-Ratings bleibt bei 3,70

Gestern verzeichnete die Kraft-Heinz-Aktie an der Börse ein Plus von +0,13%. Über einen Zeitraum von fünf Handelstagen – also eine vollständige Woche – summierte sich das Ergebnis auf +2,50%. Infolgedessen scheint der Markt momentan vergleichsweise optimistisch zu sein.

Ob die Experten in den Bankhäusern eine solche Entwicklung erwartet hatten? Die Stimmung unter ihnen ist jedenfalls eindeutig.

Aktuell hat die Kraft-Heinz-Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 40,42 EUR.

Im...