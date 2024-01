Kraft Heinz Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "PGS":

Der Aktienkurs von Kraft Heinz hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,92 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche eine Outperformance von +5,88 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Kraft Heinz jedoch um 162,37 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Kraft Heinz besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen überwogen die positiven Themen, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Kraft Heinz bei 35,81 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 38,25 USD liegt, was einen Abstand von +6,81 Prozent bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht einer Differenz von +8,91 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt.

In fundamentaler Hinsicht weist Kraft Heinz ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,15 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies macht die Aktie relativ günstig und führt auf der Basis fundamentaler Kriterien zu einer "Gut"-Bewertung.

