Kraft Heinz Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz wird derzeit als unterbewertet angesehen, basierend auf seinem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,15, was unter dem Branchendurchschnitt von 40,38 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung erzielte Kraft Heinz im letzten Jahr eine Rendite von -4,92 Prozent, was 156,57 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche liegt die Rendite jedoch um 7,19 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Kraft Heinz-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, basierend auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage (49,23 Punkte) und dem etwas längerfristigen RSI25 (32,43 Punkte). Beide Indikatoren führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Kraft Heinz-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 35,81 USD, während der Kurs der Aktie bei 36,74 USD liegt, was einer Abweichung von +2,6 Prozent entspricht. Auf der anderen Seite ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 34,36 USD, was einer Abweichung von +6,93 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Kraft Heinz kaufen, halten oder verkaufen?

