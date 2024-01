Kraft Heinz Aktie: Ruhe bewahren!

Die technische Analyse der Kraft Heinz-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 37,56 aufweist, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 33, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als "Neutral" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Kraft Heinz verläuft derzeit bei 35,81 USD, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der Aktienkurs selbst bei 36,98 USD, was einem Abstand von +3,27 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt eine Differenz von +7,28 Prozent, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmung und Diskussionsstärke für Kraft Heinz haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch im Branchenvergleich schneidet die Aktie mit einer Rendite von -4,92 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor gut ab. In der Nahrungsmittel-Branche liegt die mittlere Rendite bei -11,27 Prozent, wobei Kraft Heinz mit 6,35 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

