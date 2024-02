Kraft Heinz Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Kraft Heinz wurde von Analysten bewertet, die in den letzten 12 Monaten insgesamt 3 Kaufempfehlungen, 3 Halteempfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen abgegeben haben. Für den letzten Monat wurden 1 Kaufempfehlung, 0 Halteempfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen ausgesprochen, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Kraft Heinz liegt bei 39,8 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 9,37 Prozent entspricht. Die Analysten beurteilen dies als positiv.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Kraft Heinz zeigt sich, dass die Aktie in den letzten Monaten nur geringe Aktivität verzeichnete. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und wird als negativ bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Kraft Heinz als unterbewertet angesehen, da es aktuell bei 12 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 30 haben. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich erzielte die Kraft Heinz in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,06 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um 48,72 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -48,78 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine deutliche Unterperformance, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

