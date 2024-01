Kraft Bank Asa, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Kraft Bank Asa wurde der RSI für die letzten 7 Tage sowie auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 40 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 einen Wert von 40,63, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien von Kraft Bank Asa wurden anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie der Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Kraft Bank Asa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Kraft Bank Asa eingestellt waren. Ebenso waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Kraft Bank Asa daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Kraft Bank Asa ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,87 auf, was 43 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.