Kraft Bank Asa Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Aktie von Kraft Bank Asa bietet gegenwärtig eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was einen Ertrag von 10 Prozentpunkten unter dem Durchschnitt bedeutet. Dies weist darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Kraft Bank Asa in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufwies. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Kraft Bank Asa daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie der Kraft Bank Asa als Neutral-Titel ein. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 28,57, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,74, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Kraft Bank Asa als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 6,87 insgesamt 42 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 11,9 beträgt. Somit erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".