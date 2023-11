Kraft Bank Asa Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Kraft Bank Asa als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 40, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 51,16 liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Grundlage des Relative Strength Index.

Die technische Analyse zeigt, dass die Kraft Bank Asa-Aktie auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren ebenfalls als neutral eingestuft werden kann. Der gleitende Durchschnitt für 200 Handelstage beträgt 0,7 EUR und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau (-2,14 Prozent Abweichung). Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,69 EUR liegt nah am letzten Schlusskurs (-0,72 Prozent Abweichung), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität im letzten Monat im Durchschnitt lag. Daher wird auch hier eine neutrale Bewertung für die Kraft Bank Asa-Aktie abgegeben.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Kraft Bank Asa niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 10,19 Prozentpunkte (0 % gegenüber 10,19 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.