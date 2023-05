Kräftige Preiserhöhungen: Henkel startet mit Umsatzplus ins Jahr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel ist wegen höherer Verkaufspreise mit einem Umsatzplus ins neue Jahr gestartet. Damit gibt der Konzern gestiegene Rohstoff- und Logistikkosten an seine Kunden weiter. Trotz sinkender Verkaufsmengen stiegen die Erlöse aus eigener Kraft um 6,6 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro, teilte der Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mit. Dabei stiegen die Umsätze in beiden Geschäftsbereichen.

Die Jahresprognose bestätigte Henkel und stellt Henkel ein organisches Plus von einem bis drei Prozent für den Erlös in Aussicht. Dabei ausgeklammert sind Währungseffekte sowie Portfolioveränderungen.

Die bereinigte Umsatzrendite sieht Henkel wegen anhaltend hoher Kosten bei zehn bis zwölf Prozent. Angesichts der unsicheren Lage geht das Unternehmen für das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie zu konstanten Wechselkursen von einer recht großen Bandbreite von minus zehn bis plus zehn Prozent aus, was im Mittel ein Ergebnis auf Vorjahresniveau bedeuten würde./knd/mis