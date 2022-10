Kräftige Kursgewinne im DAX - Alle Werte im grünen Bereich

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der DAX so kräftig zugelegt wie seit Monaten nicht mehr. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.670 Punkten berechnet und damit 3,8 Prozent stärker als am Vortag, der größte Tagesgewinn seit März. Damals war Hoffnung über eine Waffenruhe in der Ukraine aufgekommen.

Dabei wurde am Dienstag alles mit Zuschlägen gekauft, allen voran typische Konsumgüteraktien wie Zalando oder Puma, aber auch der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius legte über sieben Prozent zu. Einzug die Anteilsscheine des Immobilienkonzerns Vonovia waren kurz vor Handelsende noch ganz leicht im Minus, schafften es in letzter Minute aber auch noch 0,04 Prozent in Plus. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag deutlich stärker. Ein Euro kostete 0,9966 US-Dollar (+1,45 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 1,0034 Euro zu haben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur