Kracher des Tages: Plug Power!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

der Kracher des Tages ist jetzt wohl die Aktie von Plug Power. Die Amerikaner haben ihre Zahlen veröffentlicht, die Quartalszahlen wie auch die Zahlen zum ganzen Jahr 2024. Die Notierungen waren zeitweise auf fast 2,80 Euro nach unten gekracht – und haben sich schnell wieder erholt. Aktuell steht die Aktie kurz davor, wieder ins Plus zu drehen. Dabei haben die Zahlen in keiner Weise eine Änderung erfahren. Oder mit anderen Worten: Im Laufe des Tages – 10 % durch ein Plus zu ersetzen ohne neue Informationen zu haben, ist ein Kunststück.

Plug Power: Was ist da los?

Der Kern der Aufregung waren die Zahlen. Der Umsatz ist wie erwartet im Gesamtjahr auf weniger als 900 Millionen Dollar geschmolzen. Das ist bitter genug, denn noch vor Monaten galt ein Umsatz von 1,1 bis 1,2 Mrd. Dollar als sicher.

Nun zeigt sich, dass Plug Power im vergangenen Jahr am Ende weniger erfolgreich war als gedacht. Die Notierungen von Plug Power orientierten sich aber wahrscheinlich auch an den Nettogewinnen bzw. hier -verlusten. Die reichten auf bis zu 1,3 Mrd. Dollar. Das waren ca. 35 % mehr als der Markt zuvor erwartet hatte. Das bedeutet unter dem Strich:

Plug Power hat nicht so viel umgesetzt wie lange Zeit gedacht. Und Plug Power hat einen wesentlich höheren Verlust hinnehmen müssen als über einen langen Zeitraum und bis sogar heute Vormittag angenommen. Dass die Börsen einfach mal mehr als 10 % vom Tisch genommen haben, ist erstaunlich genug gewesen, denn dass die Zahlen schlechter würden als gedacht, ist Dauer-Beobachtern von Plug Power schon immer bekannt gewesen. Das wiederholt der Konzern von Zahl zu Zahl.

Nur: 10 % schienen recht heftig. Dass die Aktie nun im Gegenteil sogar wieder die Pluszone erreicht, ist allerdings ebenso erstaunlich. Denn auch die Erwartungen für das neue Jahr werden nicht wesentlich besser. Die Verluste sollen sich aus Sicht des Marktes auf etwa gut 600 Millionen Dollar einpendeln. Das reicht sicher nicht, um für Zufriedenheit am Markt zu sorgen. Das Geschehen belegt allerdings vor allem, dass hier die Spekulation inzwischen Einzug gehalten hat. Der Titel wird nach der Publikation der Zahlen einfach nur hin- und hergeworfen. Die Hoffnung auf eine dauerhafte Erholung geht zumindest von den Zahlen nicht aus.

Ob sich die Aktie nun schnell wieder von den Nackenschlägen erholen kann, bleibt offen – die Gesellschaft Plug Power selbst ist aktuell nicht in der Lage, massive Mehrerträge zu erzeugen. Kürzlich hatte Plug Power bekannt gegeben, die Kosten durch Senkung des Personalbestandes zu reduzieren. Ob das hilft, um zumindest die Verluste etwas weiter als gedacht reduzieren zu können? Analysten scheinen dies anzunehmen.

Denn noch immer lauten die Kursschätzungen von Analysten lt. Marketscreener 5,49 Dollar – das wären immerhin gut 55 % Plus!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 01.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie

Plug Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...