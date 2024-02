Kps Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Aktie von Kps wird aufgrund verschiedener Analysemethoden bewertet. Aus fundamentaler Sicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,14 deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 73,8. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer positiven Einschätzung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 62, was als neutral bewertet wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 69,93 eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating für die Aktie basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Haltung gegenüber der Aktie von Kps. Auch in den letzten Tagen gab es keine deutlich positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse basierend auf den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage zeigt, dass die Aktie von Kps mit einem Wert von 1,145 EUR deutlich unter dem Durchschnitt von 1,67 EUR liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem Schlusskurs von 1,39 EUR eine negative Abweichung auf. Somit erhält die Aktie insgesamt eine schlechte Bewertung basierend auf der technischen Analyse.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Aktie von Kps basierend auf verschiedenen Analysemethoden.