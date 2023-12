Kps Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Derzeit wird die Aktie von Kps anhand verschiedener Bewertungskriterien analysiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 7,91 Euro, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Kps rund 7,91 Euro zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche wird hierbei 89 Prozent weniger gezahlt, weshalb der Titel als unterbewertet gilt und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kps-Aktie zeigt einen Wert von 48 für die letzten 7 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (29,86) ergibt sich jedoch eine überverkaufte Situation, wodurch das Wertpapier abweichend als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Kps.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Kps-Aktie bei 2,04 Euro. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 1,51 Euro, was einem Abstand von -25,98 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1,34 Euro, was einer Differenz von +12,69 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Kps zeigen überwiegend neutrale Themen. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Kps bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.