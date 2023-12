Kozo Keikaku Engineering Aktie: Was wird das noch werden?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Kozo Keikaku Engineering war in den letzten Tagen neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral bewertet. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Kozo Keikaku Engineering daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral".

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Kozo Keikaku Engineering in den sozialen Medien. Es wurden weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Kozo Keikaku Engineering ungefähr so viel diskutiert wie normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Kozo Keikaku Engineering aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert, der darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs hat Kozo Keikaku Engineering einen Kurs von 3600 JPY erreicht, während der gleitende Durchschnittskurs bei 3334,34 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +7,97 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 3596,4 JPY, was einer Distanz von +0,1 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".