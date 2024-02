Kozo Keikaku Engineering Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussion rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann zu neuen Einschätzungen für Aktien führen, abhängig von der Anzahl der Wortbeiträge und der Häufigkeit der Stimmungsänderungen. Bei Kozo Keikaku Engineering wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis einer neutralen Stimmung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurden Kozo Keikaku Engineering von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Kozo Keikaku Engineering-Aktie liegt bei 55, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Kozo Keikaku Engineering.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kozo Keikaku Engineering-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3519,58 JPY lag. Der letzte Schlusskurs liegt um 13,08 Prozent höher, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Kozo Keikaku Engineering-Aktie aufgrund der Diskussionsintensität, Anleger-Stimmung, RSI und technischen Analyse neutral eingestuft, mit einer Tendenz zu einer leicht positiven Bewertung aufgrund der charttechnischen Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Kozo Keikaku Engineering-Analyse vom 18.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Kozo Keikaku Engineering jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kozo Keikaku Engineering-Analyse.

Kozo Keikaku Engineering: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...