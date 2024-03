Kozo Keikaku Engineering Aktie: Ganz ruhig bleiben!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Kozo Keikaku Engineering. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz.

Die Kozo Keikaku Engineering liegt derzeit mit einem Kurs von 3975 JPY um +0,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +10,47 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kozo Keikaku Engineering-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 40, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung (Wert: 50,96). Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten haben auch die Stimmung in sozialen Medien in ihre Bewertung einbezogen und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating für die Aktie vergeben.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung der Stimmung und der technischen Analyse für die Kozo Keikaku Engineering-Aktie.