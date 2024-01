Koyosha Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI beträgt für einen Zeitraum von 7 Tagen 26,77, was als "Gut" eingestuft wird. Für den RSI25, der für 25 Tage gilt, liegt der Wert bei 27,39 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf Koyosha wird eine "Neutral"-Bewertung ausgelöst, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge im Meinungsmarkt gab.

Die Stimmung rund um Aktien wird sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Aktie von Koyosha zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen und weist kaum Änderungen in der Stimmungsrate auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Koyosha mit 1781 JPY derzeit +15,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +12,12 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.