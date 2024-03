Koyosha Aktie: Reine Nervensache!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Koyosha in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch negative Verschiebung in den Diskussionen. Daher hat die Redaktion dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Koyosha wurde in etwa so viel wie üblich diskutiert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine negative Richtung. Auch die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Koyosha unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie auch in diesem Aspekt mit "Neutral".

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig verwendeten Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 51,08 Punkten, was bedeutet, dass die Koyosha-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25 zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, und damit erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird Koyosha derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1589,89 JPY, während der Kurs der Aktie (1697 JPY) um +6,74 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 1679,82 JPY, was einer Abweichung von +1,02 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Gut" für Koyosha.