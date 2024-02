Koyo Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die technische Analyse der Koyo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 SGD liegt, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 0,027 SGD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -32,5 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,02 SGD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch über dem gleitenden Durchschnitt (+35 Prozent), was zu einer positiven Bewertung der Aktie als "Gut" führt. So ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung der Koyo-Aktie.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Bauwesen"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -46,7 Prozent für Koyo, während der Durchschnitt in dieser Branche um -9,07 Prozent gefallen ist. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor liegt die Performance von Koyo mit -55,77 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Koyo-Aktie in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Koyo liegt mit 0% deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,92%, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im Durchschnitt liegt und die Stimmungsänderung kaum Schwankungen aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Koyo-Aktie als "Neutral" in diesem Punkt.