Koyo Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die technische Analyse der Koyo-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,04 SGD, was einen Unterschied von -22,5 Prozent zum letzten Schlusskurs (0,031 SGD) darstellt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen beträgt der Wert 0,03 SGD, was einem ähnlichen Wert zum letzten Schlusskurs (+3,33 Prozent) entspricht. Hieraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso erfährt die Aktie weder viel noch wenig Beachtung in den Diskussionen, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Koyo-Aktie liegt bei 50, was als neutrale Situation interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 0 auf, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Einschätzung der Stimmung basierend auf sozialen Plattformen ergibt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung mit "Neutral" eingestuft.