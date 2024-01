Kovo Healthtech Aktie: Wann tut sich was?

Die Kovo Healthtech-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,11 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,03 CAD liegt, was einem Abweichung von -72,73 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,06 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Somit erhält die Kovo Healthtech-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die weichen Faktoren wird die Diskussionsintensität im Netz als üblich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Kovo Healthtech-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Einschätzung der Stimmung basierend auf sozialen Plattformen ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer neutrale Themen aufgegriffen haben. Insgesamt wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Kovo Healthtech-Aktie liegt bei 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 87,5, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Schlecht" führt.