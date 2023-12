Kovo Healthtech Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie bieten. Im Fall von Kovo Healthtech gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Kovo Healthtech derzeit um 28,57 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Aktie ebenfalls als "Schlecht" einzustufen, da die Distanz zum GD200 bei -54,55 Prozent liegt. Daher wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht Aussagen darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 50, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine überkaufte Situation, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Kovo Healthtech besonders positiv diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt erhält Kovo Healthtech auf Basis der Stimmung und des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung, während die technische Analyse zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.