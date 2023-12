Kourakuen Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Aktie von Kourakuen wurde in den letzten Wochen hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung analysiert. Dabei ergibt sich eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Anleger haben den Wert ebenfalls als neutral bewertet, da in den Kommentaren und Wortmeldungen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1060,14 JPY liegt, während die aktuelle Aktie bei 1213 JPY gehandelt wird. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die letzten 7 und 25 Tage Werte von 37 und 33,52, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse ein "Neutral"-Rating für Kourakuen.

