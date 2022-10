Koura präsentiert auf der Chillventa 2022 Kältemittel der nächsten Generation

Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Innovative neue Produkte spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Kältemittelindustrie auf dem Weg in eine nachhaltigere ZukunftKoura, das Unternehmen von Orbia für fluorierte Lösungsmittel, einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Fluorprodukten, trifft internationale Experten für Kühlung, Klimasteuerung, Belüftung und Wärmepumpen auf der Chillventa 2022 in Nürnberg (11.-13. Oktober). Auf dieser globalen Bühne werden die technischen und kommerziellen Teams von Koura ihre Kühlmittel der nächsten Generation vorstellen, einschließlich der preisgekrönten Koura Klea® 473A und Koura Klea® 456A. Koura befindet sich in Halle 9, am Stand 9-404.„Koura baut auf unserem Vermächtnis auf und ist einzigartig positioniert, um die Kühlmittelindustrie mit saubereren neuen Produkten zu transformieren, die für den Einsatz in mehreren Branchen, die wichtig sind für eine moderne Welt, die sich schnell verändert, entwickelt wurden", sagte Gregg Smith, Präsident von Orbia Fluorinated Solutions.„Unsere Kältemittel haben sich mit der Gesellschaft, der wirtschaftlichen Situation und den Kundenerwartungen weiterentwickelt. Wir werden auch weiterhin die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen und innovative Produkte mit einem Fokus auf Forschung und Nachhaltigkeit entwickeln."Zukunftsorientierte Kältemittel im Blickpunkt:- Koura Klea 473A (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3672097-1&h=2705082008&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F269hQqi3g9Y&a=Koura+Klea%C2%A0473A), das vor Kurzem bei den Cooling Industry Awards 2022 als „Kühlungsinnovation des Jahres" ausgezeichnet wurde, bietet eine Reduzierung von 85 % des Potenzials für die globale Erderwärmung (GWP) gegenüber existierenden Marktprodukten. Es wurde als nicht-brennbares Kältemittel entwickelt, um eine hohe Leistung in Kühlanwendungen mit extrem niedrigen Temperaturen zu erzielen, wie etwa hochwertige Kühlketten, Impfstofflagerung, Klimatestkammern, Transport und weitere medizinische Anwendungen.- Koura Klea 456A (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3672097-1&h=1789901073&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F10IcLz3j8wQ&a=Koura+Klea%C2%A0456A), eine kostengünstige flexible Alternative zu 134a, die dem Automobil-Aftermarket-Sektor dabei hilft, die Nachfrage zu bedienen und wettbewerbsfähige Preise aufrechtzuerhalten. Mit einer Reduzierung des GWP um 50 % kann Koura den Markt mit doppelt so vielen Produkten unter den gleichen Vorschriften beliefern, was den Preis und die Verfügbarkeit für Geschäfte und Händler stabilisiert.„Unsere Produktentwicklung beruht auf unserer Investition in die besten Talente, Forschungs- und Entwicklungsprogramme und hochmoderne Technologieprozesse, die es uns ermöglichen, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und die Branche voranzubringen", sagte Dave Smith, Vicepresident of Product Management and Strategy des Orbia-Unternehmens für fluorierte Lösungen, Koura. „Unsere beiden neuesten Innovationen senken die CO2-Bilanz und stimmen mit unserem Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und die Umwelt überein – wobei die Ergebnisse unserer Kunden höchste Priorität haben.Fachpräsentationen auf der Chillventa 2022:- An jedem Tag der Messe werden um 13:00 Uhr Koura-Experten am Stand Präsentationen zur Ausphasierung von fluorierten Treibhausgasen (F-Gas), die sich auf die Branche auswirken wird, veranstalten. Besuchen Sie uns in Halle 9, am Stand 9-404, um die Auswirkungen dieser Vorschriften zu besprechen und zu erfahren, wie die neuesten Kältemittel von Koura den Kunden dabei helfen, die Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.- Koura-Experten werden außerdem am Donnerstag, dem 13. Oktober, um 10:00 Uhr eine Präsentation zu dem Thema halten, wie die Branche die Ausphasierung von Fluorkohlenwasserstoff (FKW) angehen kann. Besuchen Sie uns in Halle 7A, am Stand 7A-616, um etwas über die Auswirkungen der Kühlmittel der nächsten Generation von Koura zu erfahren.Weitere Informationen zu Koura finden Sie auf: www.kouraglobal.com und LinkedIn.Redaktionelle Hinweise:Über OrbiaOrbia ist ein Unternehmen, das von einem gemeinsamen Zweck angetrieben wird: der Förderung des Lebens auf der ganzen Welt. Orbia ist in den Bereichen Polymerlösungen (Vestolit und Alphagary), Gebäude und Infrastruktur (Wavin), Präzisionslandwirtschaft (Netafim), Konnektivitätslösungen (Dura-Line) und fluorierte Lösungen (Koura) tätig. Die fünf Orbia-Geschäftsgruppen konzentrieren sich gemeinsam darauf, den Zugang zu Gesundheit und Wohlbefinden zu erweitern, die Zukunft von Städten und Häusern neu zu erfinden, Lebenmittel- und Wassersicherheit zu gewährleisten, Gemeinschaften mit Informationen zu verbinden und eine Kreislaufwirtschaft mit grundlegenden und fortschrittlichen Materialien, Spezialprodukten und innovativen Lösungen zu beschleunigen. Orbia verfolgt kommerzielle Aktivitäten in mehr als 110 Ländern und hat Betriebe in mehr als 50 Ländern. Seine globalen Unternehmenssitze befinden sich in Boston, Mexiko-Stadt, Amsterdam und Tel Aviv. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: orbia.com.Informationen zu Orbia Fluorinated Solutions (Koura)Koura, das Unternehmen für fluorierte Lösungen von Orbia, ist weltweit führend in der Entwicklung, Fertigung und Lieferung von Fluorprodukten, die eine fundamentale Rolle dabei spielen, das Alltagsleben zu verbessern und den Weg hin zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft zu verkürzen. Die Produkte von Koura basieren auf mehr als 35 Jahren Erfahrung und werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, einschließlich Elektrofahrzeuge und Energiespeicherung, städtische und ländliche Infrastruktur, Raumklimasteuerung, Lebensmittel- und Arzneimittelkühlung und sogar bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen durch die Entwicklung von gesunden und innovativen Treibstoffen mit niedrigem GWP für dosierte Inhalatoren. monica.aguilar@kouraglobal.comMedienkontakt:Monica Aguilar, Global Strategic Marketing Director, Kouramonica.aguilar@kouraglobal.com