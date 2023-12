Kotobukiya Aktie: Ein wahrer Champion!

Die technische Analyse der Kotobukiya-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2365,42 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1815 JPY deutlich darunter liegt (Unterschied -23,27 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (+2,86 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Stimmungsbild.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Kotobukiya-Aktie liegt bei 11,99, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,2, wodurch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was die Einschätzung als "Gut" bestätigt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.