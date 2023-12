Kotobukiya Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Bewertung von Aktien. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit verstärkt über die Aktie von Kotobukiya diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch wurden in den vergangenen Tagen weder positive noch negative Themen rund um Kotobukiya intensiv diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung für Kotobukiya betrachtet. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Veränderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Kotobukiya liegt bei 39,02, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 67,98, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Kotobukiya bei 4814,51 JPY verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1517 JPY, was einen Abstand von -68,49 Prozent zur 200-Tage-Linie bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die aktuelle Differenz bei -16 Prozent liegt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund daher "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.