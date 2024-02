Kotobukiya Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI der Kotobukiya liegt bei 55,46, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 43 eine neutrale Situation an.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Kotobukiya eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies zeigt sich in positiven Auffälligkeiten bei den Diskussionen in den sozialen Medien, weshalb wir dieses Kriterium als "Gut" bewerten. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede und wird daher als "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält Kotobukiya in dieser Kategorie ein "Gut".

Die technische Analyse betrachtet den gleitenden Durchschnitt der letzten 50- und 200 Handelstage. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Kotobukiya-Aktie beträgt 2158,88 JPY, was einen deutlichen Abweichung von 21,72 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1690 JPY darstellt. Auf dieser Basis erhält Kotobukiya eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen nur eine geringe Abweichung von +4,21 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Kotobukiya auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Kotobukiya in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Relative Strength Index für Kotobukiya eine neutrale Situation anzeigt, das Sentiment und der Buzz jedoch als positiv bewertet werden. Die technische Analyse zeigt gemischte Signale, während die Anleger-Stimmung insgesamt als positiv eingestuft wird.