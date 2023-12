Kotobukiya Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Diskussionen über Kotobukiya in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen, da die Aktie von Kotobukiya bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Kotobukiya wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 23,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass Kotobukiya überverkauft ist, und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 63,24, was bedeutet, dass Kotobukiya weder überkauft noch überverkauft ist, und dementsprechend als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der längerfristigere 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 4976,14 JPY, während der letzte Schlusskurs (1720 JPY) deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1849,3 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe wird Kotobukiya auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, und daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Kotobukiya-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.