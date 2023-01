Kostenloser Zugang zur Flughafen-Lounge mit Trip.com

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Reisende aus Deutschland können bei Buchungen über die Trip.com App vor ihrem Flug wie VIPs entspannenBei über Trip.com gebuchten Reisen aus Deutschland können Kunden dank eines tollen neuen Angebots schon vor ihrem Flug luxuriös entspannen.Alle Trip.com Nutzer, die einen Flug über die Trip.com App buchen, können die Flughafen-Lounge vor ihrem Flug kostenlos nutzen*, um ihre Reise stilvoll zu beginnen.Das Angebot gilt für alle Flugbuchungen ab Deutschland (je nach Verfügbarkeit), die vom 10. Januar 2023 bis zum 10. Februar 2023 für Reisen zwischen dem 10. Januar 2023 und 31. Dezember 2023 getätigt werden.Kunden müssen einfach nur über die Trip.com App buchen, um dieses tolle Angebot zu nutzen und in den Flughafen-Lounges in Deutschland entspannen zu können.Erfahren Sie hier mehr: https://de.trip.com/sale/w/4393/free-airport-lounge-access.html?locale=de-DE&promo_referer=416_4393_1Julia Ungar, Head of Operations für Deutschland bei Trip.com, betonte: „Die Nutzer der Trip.com App dürfen sich auf ein tolles Angebot freuen: Sie erhalten vor ihrem Flug aus Deutschland kostenlosen Zugang zur Lounge.Dank dieser besonderen VIP-Leistung von Trip.com können Reisende vor ihrem Flug in einer stilvollen Lounge entspannen. Trip.com bemüht sich stets darum, die Reisen unserer Kunden unvergesslich und besonders zu machen. Wir sind uns sicher, dass diese Aktion viel Anklang finden wird."Im Dezember 2022 war Istanbul das meistgesuchte Reiseziel der deutschen Trip.com Nutzer, gefolgt von Bangkok. Auf den darauffolgenden Plätzen lagen deutsche Städte wie Frankfurt und Berlin.Auch der Reiseverkehr nach Europa ist in diesem Winter trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds stark geblieben, wobei mehr Reisende nach Flügen von und nach Deutschland suchen.Die Flugsuchen im Dezember zeigen, dass nach Inlandsreisen Großbritannien, China, Italien und die Türkei zu den größten Märkten für Reisen nach Deutschland gehören.Mit der neuen Sparaktion verstärkt Trip.com sein umfangreiches und stetig wachsendes Angebot an Flugoptionen.*Soweit verfügbarÜber Trip.comTrip.com bietet internationale Reisedienste aus einer Hand in 24 Sprachen in 39 Ländern und Regionen und in 31 lokalen Währungen und Websites an. Dank des weitreichenden Netzwerks von Trip.com können Reisende aus über 1,2 Millionen Hotels und Flügen von mehr als 480 Fluggesellschaften auf 2.600 Flughäfen in 200 Ländern und Regionen weltweit auswählen. Der erstklassige mehrsprachige Kundenservice von Trip.com sowie die zusätzlichen Niederlassungen in Edinburgh, Tokio und Seoul tragen dazu bei, Millionen von Kunden weltweit das beste Reiseerlebnis zu bieten. Buche deine nächste Reise auf Trip.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1983633/image_5004521_16654938.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1802535/trip_com_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kostenloser-zugang-zur-flughafen-lounge-mit-tripcom-301722171.htmlPressekontakt:Paul Charles / Michael Johnson / Katie Kershaw / Callum McGoldrick / Amelia Keech von The PC Agency über Trip@pc.agency oder +44 207 768 0001Original-Content von: Trip.com Group, übermittelt durch news aktuell