Kostenfreies Haushaltsbuch in sechs Sprachen / Heft zur Ausgabenkontrolle jetzt auch auf Ukrainisch und Russisch

Berlin (ots) -Die Preisspirale bei Energie und Kraftstoff, aber auch bei Lebensmitteln löst bei vielen Menschen Geldsorgen aus. Um unnötige Ausgaben aufzuspüren und an der richtigen Stelle einzusparen, ist ein genauer Überblick nötig. "Das einfache Haushaltsbuch", herausgegeben von Geld und Haushalt, dem Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe, ist kostenlos erhältlich und erleichtert Menschen das tägliche Aufschreiben der Ausgaben schon seit vielen Jahren. Nun ist es in zwei neuen Versionen auf Ukrainisch und Russisch erschienen. Darüber hinaus gibt es "Das einfache Haushaltsbuch" auf Deutsch, Englisch, Französisch und Arabisch. Durch die fremdsprachigen Übersetzungen können auch Menschen, die erst seit kurzem in Deutschland leben, das Haushaltsbuch nutzen."Das einfache Haushaltsbuch" setzt auf klare Symbole und Farben, um die Übersicht über Einnahmen und Ausgaben zu erleichtern. Einfache Beispiele, kurze Tipps und viel Platz für Eintragungen unterstützen besonders Einsteiger bei der Budgetkontrolle. "Das einfache Haushaltsbuch", wie auch weitere Broschüren zur Budgetplanung werden von Geld und Haushalt, dem unabhängigen Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe herausgegeben. Die Broschüre ist Teil des kostenlosen Gesamtangebots, das die Finanzbildung der Bevölkerung fördern soll. "Das einfache Haushaltsbuch" kann kostenfrei auf www.geld-und-haushalt.de oder unter 030 - 204 55 818 bestellt werden.Pressekontakt:Beratungsdienst Geld und HaushaltStefanie ZahrteCharlottenstraße 4710117 BerlinE-Mail: stefanie.zahrte@dsgv.deTelefon: 030 20225-5197Telefax: 030 20225-5199Original-Content von: Geld und Haushalt - Beratungsdienst der Sparkassen-Finanzgruppe, übermittelt durch news aktuell