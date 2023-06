Kostenco Wholesale: Kurspotenzial von +4,67% auf mittelfristige Sicht – 500,99 EUR im Visier

Costco Wholesale hat gestern einen Verlust von -1,05% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis allerdings bei einem Plus von +0,51%, was darauf hinweist, dass der Markt aktuell neutral eingestellt ist.

Dennoch sind Analysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ihr wahres Kursziel bei 500,99 EUR liegt – eine Steigerung um +4,67%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten neutralen Trend.

Aktuell empfehlen 19 Analysten die Aktie als starken Kauf und sieben setzen auf “Kauf”. Zehn Experten bewerten sie als “Halten”. Das bedeutet ein Anteil von +72,22% an optimistischen Rating-Empfehlungen. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4.25.

Zusammengefasst gibt es somit für Anleger Potential in dieser Aktie zu investieren mit einem Zielkurs von 500.99EUR...