Kostenco Wholesale: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 510,34 EUR

Die Aktie von Costco Wholesale hat am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt. Innerhalb der letzten fünf Handelstage beträgt das Plus +2,58%. Die Stimmung ist optimistisch und die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 510,34 EUR liegt. Dies eröffnet Investoren ein Potenzial in Höhe von -2,05%.

Aktuell empfehlen 20 Analysten den Kauf der Aktie und sechs weitere teilen diese Meinung. Zehn Experten bewerten sie als “halten”. Nur einer gibt einen Verkaufsrat. Somit sind insgesamt +70,27% der Analysteneinschätzungen positiv.

Das Trend-Indikator “Guru-Rating” hat sich nun auf 4,22 verändert gegenüber dem vorherigen Standpunkt “Guru-Rating ALT”.