Kostenco Wholesale: Aktienkurs könnte bald steigen

Die Aktie von Costco Wholesale wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 510,34 EUR, was einem möglichen Anstieg um -2,05% entspricht.

• Am 11.09.2023 stieg der Aktienkurs um +1,38%

• Nach Meinung von Experten hat die Costco-Aktie ein Kurspotenzial von -2,05%

• Von insgesamt 20 Analysten empfehlen 70,27% den Kauf der Aktie

Costco Wholesale verzeichnete in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung mit einem Plus von insgesamt +2,58%. Die Stimmung am Markt scheint daher relativ optimistisch zu sein.

Trotzdem sind einige Analysten anderer Meinung und halten das Potenzial für einen Anstieg des aktuellen Preises auf über 500 Euro nicht für gegeben. Insgesamt betrachten jedoch rund 70% aller befragten Expertinnen und Experten die Costco-Aktie als attraktiven...