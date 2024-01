Mit Koss wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koss beträgt derzeit 3,62 und liegt damit 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 61 für Haushalts-Gebrauchsgüter. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für Koss führt.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Koss in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Die Diskussionsintensität war gering, und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum vorhanden. Aus diesen Gründen erhält Koss für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Wert bewertet.

Die technische Analyse durch den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass der RSI7 aktuell bei 73,77 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Koss überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Koss-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Koss in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.