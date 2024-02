Koss Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Koss-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,4 USD, während der Aktienkurs mit 2,8 USD um -17,65 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3,2 USD, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da vor allem in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zur Koss-Aktie zu finden sind. In den vergangenen Tagen standen besonders negative Themen im Fokus, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Koss-Aktie eine Rendite von -49,16 Prozent, was mehr als 40 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Haushalts-Gebrauchsgütern" liegt die Rendite mit -44,16 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite wird die Koss-Aktie als "Neutral" eingestuft, da die aktuelle Dividendenrendite mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt.