Koss Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Aktie von Koss wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 3,62 insgesamt 91 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 40,44 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Koss derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,44 % im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Koss eine Performance von -49,16 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um -6,17 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -42,99 Prozent im Branchenvergleich für Koss. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte Koss eine mittlere Rendite von -8,92 Prozent im letzten Jahr, was einer Unterperformance von 40,24 Prozent entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.