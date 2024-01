Kosmos Energy Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die technische Analyse der Kosmos Energy-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,87 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,83 USD nur eine geringe Abweichung von -0,58 Prozent aufweist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt wird Kosmos Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls neutrale Werte für die Kosmos Energy-Aktie. Der RSI7 liegt bei 64,38 Punkten, während der RSI25 bei 49,5 Punkten liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Kosmos Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch mit einer Dividende von 0 % niedriger ab, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung der Kosmos Energy-Aktie zeigt insgesamt positive Bewertungen, mit 5 Gut-Einstufungen und 0 Neutral- und Schlecht-Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 9,59 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 40,38 Prozent bedeutet, was ebenfalls zu einer positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse und den Analysteneinschätzungen eine Gesamteinschätzung der Kosmos Energy-Aktie als "Gut".